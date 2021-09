Final four, si ritorna ai 23: Mancini deve scegliere chi lasciare a casa

La deroga concessa dall’Uefa per l’Europeo non varrà per la Final Four di Nations League. Si tornerà ai limiti canonici dei 23 convocati e forse sarà un bene, considerando le fughe post Svizzera dal ritiro della Nazionale. Questa volta toccherà al ct Mancini scegliere e, numeri alla mano, non verranno convocati almeno tre campioni d’Europa. Raduno domenica 3 ottobre a Coverciano o Appiano Gentile (opzione al vaglio federale). Mercoledì 6 si gioca a San Siro con la Spagna, domenica 10 finale per il primo posto (a Milano) o per il terzo (a Torino) con Belgio o Francia. Tre portieri, otto difensori, sei centrocampisti, sei attaccanti le tradizionali linee guida per formare l’organico manciniano a forma di 4-3-3. Vedremo quali saranno le scelte del tecnico…

CdS