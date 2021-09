Domani il calcio ricorderà la tragedia dell’11 settembre 2001, attraverso la Serie B

Il calcio domani ricorderà la tragedia dell’11 settembre 2001, l’attacco alle Torri Gemelle a New York, e lo fa attraverso la Serie B. Gabriele Gravina, presidente della Figc, in accordo con Mario Balata, presidente della Lega Serie B, hanno deciso di ricordare quella triste giornata. Nei quattro campi dove alle 14.46 di domani, orario di attacco alle Torri Gemelle, si disputeranno partite del campionato – Alessandria, Como, Ferrara e Frosinone – lo speaker dello stadio coinvolgerà il pubblico attraverso un messaggio audio nella commemorazione di quei tragici fatti. “Ho subito accolto la richiesta del presidente Gravina che ringrazio per la sensibilità – precisa Balata – perché lo sport e il calcio hanno una grande forza mediatica per cui è giusto commemorare e non dimenticare quegli attacchi che sconvolsero il mondo intero”.

