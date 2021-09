Di Marzio – Napoli-Juve, out Cuadrado. La probabile formazione di Allegri

Allegri lavora per trovare l’undici ideale da schierare contro il Napoli, nonostante le assenze. Le ultime prove tattiche portano verso una difesa a tre, con De Ligt, Bonucci e Chiellini, tutti insieme dal primo minuto. A centrocampo l’allenatore bianconero ritrova Ramsey, tornato tra i convocati. Il gallese dovrebbe però partire dalla panchina, in mezzo al campo sono pronti Locatelli, Rabiot e McKennie, annunciato in campo dall’inizio da Allegri. Con le assenze di Cuadrado, Alex Sandro e Danilo, Allegri ricostruisce le fasce: a sinistra dovrebbe essere il turno di Pellegrini, a destra di Kulusevski. In attacco l’allenatore bianconero potrebbe proporre l’inedita coppia formata da Morata e Kean. L’italiano è reduce dalla doppietta con la maglia della nazionale, scalpita per una maglia da titolare. Di seguito i convocati di Allegri per la partita con il Napoli.

