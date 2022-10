Di Marzio: “Contro la Juventus il Napoli potrebbe correre qualche rischio a centrocampo. Mario Rui? Non lo vedo bene contro Kulusevski”

L’ex allenatore Gianni Di Marzio, ex allenatore del club azzurro, oggi consulente di mercato ed esperto di calcio internazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma ‘Marte Sport Live’, trasmissione di approfondimento sui temi più caldi del momento in casa partenopea – e non solo – in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Napoli-Juventus? E’ un bene aver ritrovato Victor Osimhen, ma dovrà stare attento: finirà nella morsa di Giorgio Cheillini e del suo compagno di reparto, che cercheranno di mandarlo in fuorigioco e ci riusciranno tre o quattro volte. I problemi del Napoli a centrocampo potranno far correre qualche rischio alla squadra di Luciano Spalletti? Federico Bernardeschi, giocando tra le linee, potrebbe dare fastidio. Potenzialmente, è un grande calciatore; ma Bernardeschi non è completo nella sua personalità, è superficiale, non mi piace nemmeno il fatto che cambi continuamente il colore dei capelli. In generale, sono preoccupato. Ho paura che qualcosa vada storta sulla sinistra del Napoli, perché Mario Rui non difende bene: Dejan Kulusevski, da quel lato, lo fa nero nero”.