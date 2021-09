Di Marzio, allenatore: “Osimhen migliorerà, ha 15 gol nelle gambe”

Su Radio Marte, è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore, ecco le sue parole: “Rispetto all’anno scorso siamo più competitivi, Osimhen è migliorato molto e può ancora migliorare sotto l’aspetto psicologico e ambientale. Spalletti gli fa fare finalmente un po’ di lavoro individuale su come muoversi o staccare l’uomo da dosso. Il giocatore migliorerà, se ha 15 gol nelle gambe ora ne farà 20. Questi giocatori che vanno in Sudamerica viaggiano in business class, vuol dire che l’aereo non si muove proprio, puoi dormire e ti fanno mangiare. I calciatori recuperano durante il viaggio, i giocatori sudamericani sono animali, hanno fame. L’unico problema è il fusorario. Il Milan ha fatto un progetto giovane, alla Lazio Sarri ha messo in atto un progetto e speriamo i calciatori lo accettino. E poi c’è anche la Roma. Allegri ha detto che il Napoli lotta per lo Scudetto? Cosa doveva dire, anche io quando andavo a giocare contro il Genoa dicevo che era una grande squadra… Nazionali? Si deve guardare il calendario a livello internazionale, la FIFA deve cercare riparo, i club devono essere tutelati. I Sudamericani però tengono più alle Nazionali che alle società che li pagano. Scambio Petagna-Cutrone con l’Empoli? Non lo farei”.