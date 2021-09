Davide Costanzo, nella notte contro il Benevento, il più giovane azzurro con la fascia di capitano

Anche se in una partita non ufficiale, Davide Costanzo ha tagliato un piccolo record: durante Napoli-Benevento non è solo diventato il più giovane (ad oggi) capitano della storia del Napoli, ma è anche riuscito a vestire la fascia al braccio nella sera del suo esordio ufficiale con la prima squadra, seppur nell’amichevole contro i sanniti. Il difensore classe 2002, già capitano della Primavera azzurra, ha ricevuto la fascia da Fabian Ruiz sostituito al 75’. Costanzo è cresciuto a Frattamaggiore, a 100 metri da casa di Lorenzo Insigne: fu proprio il capitano azzurro a dargli il benvenuto in prima squadra alla prima convocazione tra i grandi dello scorso febbraio: «Che sia la prima di tante» il messaggio di Lorenzo.

Fonte: twitter Davide Costanzo