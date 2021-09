Carnasciali, ex calciatore: “Vedo molto bene il Napoli di Spalletti”

L’ex difensore Daniele Carnasciali, è intervenuto su TMW Radio, ecco le sue parole: “Sulla carta è favorito il Napoli, anche se suona strano pensare a una Juventus che non lo sia. Ronaldo garantiva un certo numero di gol, ora dovrà essere bravo Allegri a ridistribuirli. Chiellini sta vivendo una seconda giovinezza, l’ha dimostrato agli Europei: ci si può fare affidamento. Bisogna vedere se anche gli altri sapranno fare bene in campo… Vedo invece molto bene il Napoli di Spalletti, Osimhen è un attaccante che mi piace. Per il campionato ci sono diversi punti interrogativi: la Juve non è più schiacciasassi, l’Inter nonostante gli addii non so quanto si sia indebolita, il Milan si è rinforzato, la Roma ha Mourinho che può fare da giocatore in più… O in meno”.