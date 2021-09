CALCIO FEMMINILE – A. Spugna (all. A.s. Roma): “A Pomigliano per conquistare altri tre punti”

Dopo aver vinto le prime due sfide contro Empoli (0-3) e in casa contro il Napoli femminile (4-1), l’A.s. Roma domani andrà a Pomigliano per sfidare la neo promossa di coach Tesse. Attraverso il sito giallorosso le parole di coach Spugna: “Siamo concentrate sul nostro prossimo avversario. Non sarà una partita facile, troveremo un ambiente determinato. Il Pomigliano arriva da un risultato positivo, ma ci siamo preparate bene e cercheremo di conquistare altri tre punti”.

Fonte: asroma.com