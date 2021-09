Antognoni, ex Fiorentina: “Il Napoli direi che è favorito per domani”

Giancarlo Antognoni, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto su tuttomercatoweb, ecco le sue parole: “Il Napoli direi che è favorito per domani, ma la Juve è sempre imprevedibile. Non è partita bene, ma è sempre una squadra che arriverà fino alla fine nella lotta per lo Scudetto. Il Napoli ha un’ottima rosa, anche loro punteranno a vincere il campionato e poi ha un allenatore che li stimolerà nel modo migliore. Sarà una bella sfida.”