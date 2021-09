Rincon: “Ospina? Non è un capitano all’altezza della nazionale”

Freddy Rincon, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Win Sports, usando parole dure verso il suo connazionale, e portiere del Napoli e della nazionale colombiana, David Ospina. : «Non è un capitano all’altezza della nazionale, non ha leadership» le parole di Rincon a poche ore dal match tra Colombia e Cile per le qualificazioni al Mondiale.

«A tutta la nazionale colombiana manca la leadership. La leadership non è data dal gioco, non bisogna per forza essere grandi giocatori. Falcao, ad esempio, per me non è un leader».

