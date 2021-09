Napoli-Juventus biglietti esauriti per la Curva B sup. e Tribuna Posillipo

Accelerata nella vendita dei biglietti per Napoli-Juventus, in programma allo stadio “Diego Armando Maradona” sabato 11 settembre alle ore 18, consentita a tutti i residenti in Campania e ai possessori della Fidelity card della SSC Napoli ovunque residenti. (Per quanto riguarda il settore “ospiti”, e’ ammessa la vendita ai soli sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della Juventus F.C. ovunque residenti). In mattinata sono andati esauriti Curva B superiore e Tribuna Posillipo, presto dovrebbero andare soldout anche i Distinti superiori e la A superiore.

Questi i prezzi e la nota diffusa dal club:

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 100,00

Tribuna Family Adulto € 20,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 80,00

Curve € 50,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online.

Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi. Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale (pdf), sarà necessario stamparlo ed esibirlo agli ingressi dello stadio. Non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Questo il link per l’acquisto dei tagliandi https://sport.ticketone.it/seatmap/47683/90600215/napoli-vs-juventus-serie-a

Fonte: Tuttomercatoweb.com