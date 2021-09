Mauro contro De Laurentiis: “Screditare il calcio non credo aiuti a vincere il Napoli”

L’ex calciatore di Napoli e Juventus, Massimo Mauro nell’intervista a Tuttosport, parla della sfida in programma sabato sera tra Napoli e Juventus: “O Spalletti e Allegri fanno miracoli, o sarà difficile competere con Inter e Milan. Da parte della Juve c’è l’abitudine al successo sviluppata negli ultimi dieci anni. Per quanto riguarda il Napoli non credo che screditare il calcio aiuti a vincere e mi riferisco a De Laurentiis. Se dici che vincere non conta e che lo scudetto ti è stato scippato crei un alibi ai giocatori. Non è il modo per rendere vincente un gruppo”.