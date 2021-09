Lorenzo Insigne contro la Juve festeggia le 400 presenze

Una bella mini serie. Una mini collezione di tre gol consecutivi che fa il paio con il maxi traguardo che taglierà sabato: la partita numero 400 con il Napoli in assoluto (al momento ne conta 307 in Serie A; 34 in Champions; 34 in Europa League; 23 in Coppa Italia; una in Supercoppa). Nella classifica degli alfieri azzurri di sempre in tutte le competizioni è già il quarto alle spalle di Juliano (505 presenze), nonché il quinto in campionato a tre passi da Ferrario (310). Lorenzo, giunto alla decima stagione consecutiva dopo la parentesi dell’esordio nel 2010, è nella storia del club anche per quel che riguarda il numero di reti realizzate: 110 in totale – 5 meno di Maradona – e 86 in campionato. Sabato ci sarà la Juventus dove nelle ultime due sfide ha segnato su calcio di rigore, occasione insomma per aumentare il bottino e in una sfida sentita in città e nella tifoseria.

Fonte: CdS