Juan Jesus lancia una “frecciatina” verso la Roma

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il classico salottino, è stato intervistato il neo acquisto del Napoli Juan Jesus che racconta un retroscena sul suo ex club la Roma. “Sono contento di essere qui a Napoli, ho trovato un gruppo davvero coeso e con tanta voglia di lottare per le prime posizioni della classifica. Vorrei dire che in passato si è detto che io ho giocato poche partite per infortunio e dico che non è vero. Anzi la Roma non sapeva più cosa dire sulle mie condizioni fisiche, visto che io stavo benissimo. Vorrei chiedere ai tifosi di non essere giudicato solo sull’aspetto tecnico, ma anche sul lato umano, darò tutto sotto i punti di vista”.

