I dubbi di Max Allegri in vista di Napoli: non solo Chiesa

Si è soliti dire che se Atene piange, Sparta non ride. E’ quanto sta accadendo per Napoli/Juventus. Se Spalletti, tecnico azzurro, ha gli uomini contati per la sfida, anche Allegri ha, quantomeno, moltissimi dubbi. D a verificare le condizioni di Chiesa che ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale ed è tornato a Torino per un problema muscolare al flessore. Dubbi sul suo impiego sabato, situazione che verrà monitorata con attenzione, visto che dopo la trasferta al Maradona, la Juve è attesa a un ciclo terribile che la porterà all’ esordio di martedì in Champions in Svezia contro il Malmoe e alla sfida con il Milan. Dubbi di Allegri che saranno legati poi alle condizioni dei cinque sudamericani (Dybala, Cuadrado, Alex Sandro, Danilo e Bentancur) che rientreranno venerdì a Torino e quindi nell’immediata vigilia del match contro gli uomini di Spalletti. Valutazioni anche sul rientro di Ramsey, fermo dall’infortunio muscolare contro l’Udinese: il centrocampista gallese potrebbe far parte dei convocati per la trasferta a Napoli.

Il Mattino