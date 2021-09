Giaccherini, ex Napoli e Juve: “I punti al Maradona cominciano a pesare”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore di Napoli e Juventus, è intervenuto su tuttojuve.com, ecco le sue parole: “Penso che dalla sfida di Napoli, i punti per la Juventus cominceranno a pesare, in caso di sconfitta la salita sarebbe ancora più ripida. Questo sarà un campionato molto equilibrato, ci sono cinque o sei squadre candidate a vincere il titolo. Locatelli e Kean? Sicuramente dovranno esser all’altezza della Juve, perché il livello in questo club è altissimo. Sono due giocatori reduci da esperienze importanti, ma a mio parere dovranno fin da subito dimostrare la personalità giusta per poter far la differenza. Seppur siano arrivati grandi giocatori come Rabiot e Ramsey, che non hanno a pieno rispettato le attese, non si è mai trovata la giusta alchimia”.