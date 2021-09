[Foto] Napoli-Juventus, due settori quasi sold-out. Gli ultimi aggiornamenti

Sabato alle ore 18,00 allo stadio “Maradona” si giocherà Napoli-Juventus, valevole per la terza giornata di campionato. Da ieri è ufficialmente scattata la vendita dei biglietti, avendo avuto dall’Osservatorio le ultime direttive, compreso per i tifosi bianconeri residenti in Campania. Quasi sold-out la Tribuna Posillipo e la Curva B Anello Superiore. A buon punto anche i Distinti Anello Superiore, mentre per il Settore Ospiti da oggi inizierà ufficialmente la vendita dei tagliandi. Insomma si procede a buon ritmo per il big-match di sabato.

La Redazione