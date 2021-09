Centrocampo nuovo con Anguissa. Spalletti ha già le idee chiare

Non si può certo dire che le Nazionali, anche in casa Napoli, abbiano dato buone notizie. Out già Demme, ci vorrà ancora del tempo prima di rivederlo in campo. In forte dubbio Zielinski e poi elongazione della coscia destra per Lobotka. Insomma centrocampo con soli tre elementi: Fabian Ruiz, Anguissa ed Elmas. Il giocatore ex Fulham (Anguissa), avrà solo pochi allenamenti sulle gambe, per conoscere anche gli schemi di mister Spalletti e la squadra. La sensazione è che il tecnico di Certaldo punterà sulla mediana a due con Fabian Ruiz e il camerunense, con Elmas pronto in caso di necessità a gara in corso. Anguissa è il classico jolly del centrocampo e sarà importante per dare più soluzioni, si voleva procedere per gradi, ma ad oggi è la soluzione più probabile.

Fonte: Corriere dello Sport