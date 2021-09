Ceferin, Uefa: “La bellezza del Mondiale è giocarlo ogni quattro anni”

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, con le parole di oggi si è detto contrario all’ipotesi della FIFA di giocare il mondiale ogni due anni, ecco quanto si evince:

“Per quanto ne so, anche i sudamericani sono sulla stessa linea. Quindi buona fortuna con un Mondiale del genere. Penso che non accadrà mai perché è contrario ai principi fondamentali del calcio. Giocare ogni estate un torneo di un mese, per i giocatori sarebbe massacrante. Se è ogni due anni si scontra con i Mondiali femminili e con il torneo olimpico di calcio. Il valore del Mondiale è grande proprio perché si gioca ogni quattro anni, lo aspetti, è come le Olimpiadi, è un grande evento. Non vedo le nostre federazioni supportarlo. Spero che tornino in sé, perché non vedo il senso. Non hanno chiamato e non ho ricevuto una lettera o altro. L’ho solo letto sui media”.