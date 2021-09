Caserta, Benevento: “Non dobbiamo esaltarci per la vittoria col Napoli”

Fabio Caserta, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Lecce. “Modulo? A Napoli abbiamo giocato parecchio tempo con il centrocampo a tre, ma il sistema di gioco è relativo e dipende dalle caratteristiche di chi gioca in mezzo al campo, però così abbiamo fatto un’ottima partita. Certo non dobbiamo esaltarci perché si trattava di un’amichevole dove mancavano tanti nazionali e in cui entrambe le squadre hanno dato spazio a chi ha giocato meno, ma è stata una bella serata”.