Barillà, giornalista: “A Napoli potrebbero non esserci Alex Sandro e Danilo”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Barillà, giornalista, ecco le sue parole: “Alex Sandro e Danilo potrebbero non esserci. Il Napoli viene seguito con molta attenzione perché la gara è importante e arriva in un momento molto delicato perché rischia di scivolare a -8 dalla vetta. Un campionato di assestamento era prevedibile e si fida ciecamente di Allegri però il KO con l’Empoli ha complicato tutto moltissimo. Napoli diventa un bivio importante. Gli spazi per recuperare ci sono perché è tutto astratto ma ci sono due considerazioni da fare: la Juventus prima aveva uno spessore caratteriale superiore e prima c’era una concorrenza non così diffusa e alta. Penso a Napoli, Roma, Inter e Milan, oltre che alla Lazio. Le milanesi sono tornate grandi, rimontare non sarà semplice”.