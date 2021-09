Avversario Napoli – Allegri è in ansia per i nazionali e problemi fisici

Se a Napoli la questione infortuni non è semplice, neanche la Juventus e il suo allenatore Allegri possono ritenersi fortunati, anzi. Intanto c’è la questione nazionali, i vari: Danilo, Alex Sandro, Cuadrado e Bentancur, scenderanno in campo stanotte, quest’ultimo si saprà se potrà scendere o meno in campo. Per quanto riguarda il colombiano (Cuadrado), prenderà un volo charter con Ospina, in tempo per la sfida di sabato pomeriggio. Chiesa? Non ha giocato ieri a Reggio Emilia, durante la sfida Italia-Lituania, problemi ai flessori. L’ex della Fiorentina è in forte dubbio in vista del match contro gli azzurri e solo domani saprà se potrà scendere in campo. In caso di forfait, pronti Kulusevski e Kean per superare la difesa di Spalletti. Senza dimenticare che sono ancora out Arthur, Ramsey e Kajo Jorge, insomma benedetti nazionali.

Fonte: CdS