Allegri valuta di farlo partire titolare già a Napoli, dopo la Nazionale.

Sono talmente tante le incognite sulla Juventus che sabato affronterà il Napoli al Maradona, che Allegri valuta ogni soluzione per mettere in campo la formazione più competitiva possibile. Tra queste anche l’eventuale debutto immediato di Kean tra i titolari, senza aver fatto un allenamento con la squadra. L’azzurro, caricato dalla doppietta di ieri sera alla Lituania, potrebbe essere prezioso soprattutto se Chiesa non dovesse essere in grado di giocare dall’inizio. A quel punto potrebbe essere lui ad affiancare Morata in attacco, nonostante la nulla conoscenza reciproca. L’alternativa, sempre in caso di assenza di Chiesa, è l’avanzamento di Kulusevski accanto a Morata.

Fonte: tuttomercatoweb.com