Serie A: Udinese-Napoli, biglietti in prevendita dall’11 novembre

La vendita dei biglietti per il match di Serie A TIM tra Udinese e Napoli, in programma sabato 19 novembre 2016 alle ore 18:00, inizia venerdì 11 novembre alle ore 11:00.

Il giorno della gara il prezzo sarà maggiorato di 5 euro: acquistare prima conviene e permette di godere senza attese l’esperienza allo stadio!

Saranno attivi tutti i canali di vendita per tutte le tariffe, ad eccezione di Curva Nord e Tribuna Laterale Nord che non saranno disponibili online.

I biglietti per il settore Ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 18 novembre. La vendita sarà disponibile in tutti i canali, solo per titolari di Tessera del Tifoso. Le rivendite della Campania sono abilitate alla vendita del Settore Ospiti.

Queste le tariffe:

– Tribuna Centrale Nord/Sud: 55,00 € – Ridotto* 50,00 € – Under 14 45,00€

– Tribuna Laterale Nord/Sud: 45,00 € – Ridotto* 40,00 € – Under 14 35,00€ – Tariffa Abbonati APU Udine 10,00 €

– Tribuna Distinti Special: 50,00€ – Ridotto* 45,00 € – Under 14 40,00 €

– Tribuna Distinti: 50,00 € – Ridotto* 45,00 € – Under 14 40,00 € – Disabili 10,00 €

– Curva Nord: 35,00 €

– Curva Sud: 35,00 € – Disabili 10,00 €

– Settore Ospiti: 35,00 €

– Vip Club: 230,00 € – Under 14 30,00 €

– Tribuna Disabili 5,00 € – Accompagnatore 5,00 €

*Donne e over 65 e Invalidi al 70%

Fonte: Udinese.it