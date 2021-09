QUAL. QATAR 2022 – Italia-Lituania 5-0, “manita” degli azzurri con il marchio anche di Di Lorenzo

Questa sera al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia l’Italia del c.t. Mancini ha affrontato la Lituania, con l’obiettivo di riscattare i due pareggi contro Bulgaria e Svizzera. L’inizio è degli ospiti che provano ad aggredire, ma senza pungere in avanti. Al primo affondo passano gli azzurri, errore degli avversari e Kean solo batte Sektus. Poi sale in cattedra Raspadori che prima si gira e poi, complice la deviazione di Utkus segna la seconda rete. Il terzo gol però è suo, cross di Di Lorenzo, sbuccia il difensore della Lituania e la punta del Sassuolo non fallisce. La partita è a senso unico e si cala il poker, assist di Bernardeschi e Kean al volo segna una bella rete. Nella ripresa arriva la “manita, tiro-cross di Di Lorenzo e Sektus è beffato. Nel finale palo dell’Italia colpito da Raspadori. Per gli azzurri primtato consolidato anche per il pari della Svizzera contro l’Irlanda del Nord. Ora la pausa prima della Nations League dove in semifinale ci sarà la Spagna.

ITALIA-LITUANIA 5-0

11′ e 29′ Kean, 14′ aut. Utkus, 24′ Raspadori, 54′ Di Lorenzo

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6 (46′ Sirigu s.v.); Di Lorenzo 6,5, Acerbi 6, Bastoni 6,5, Biraghi 6 (46′ Calabria 6); Pessina 6,5, Jorginho 6 (61′ Castrovilli 6), Cristante 5,5; Bernardeschi 6 (61′ Scamacca 5,5), Raspadori 6,5, Kean 7 (73′ Berardi s.v.). All. Mancini 6,5

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus 5,5; Lasickas 5, Klimavicius 5 (83′ Tutyskinas s.v.), Utkus 4,5 (46′ Satkus 5), Slavickas 5 (46′ Barauskas 4,5); Dapkus 5 (46′ Megelaitis 5), Slivka 5; Kazlauskas 5, Verbickas 4,5, Novikovas 5; Dubickas 4,5 (73′ Uzela s.v.). All. Razanauskas 4,5(assente)

Ammonito: Klimavicius (L)

A cura di Alessandro Sacco