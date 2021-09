Napoli-Juventus: Vendita libera ai residenti in Campania, incremento steward

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha stabilito che per la partita Napoli-Juventus in programma sabato 11 settembre al Maradona, i tifosi della Juventus potranno accedere al settore ospiti solo se in possesso della tessera del tifoso della Juventus. Per gli altri settori la vendita invece diventa libera per i residenti in Campania. Di seguito il comunicato:

“Per l’incontro di calcio “Napoli – Juventus” connotato da elevati profili di rischio, per il quale non appare necessario il rinvio alle valutazioni del CASMS, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

– vendita dei tagliandi per il settore “ospiti”, ai soli sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della Juventus F.C. ovunque residenti;

– vendita dei tagliandi per i settori diversi da quello “ospiti” ai residenti in Campania ed ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della S.S.C. Napoli ovunque residenti;

– implementazione del servizio di stewarding;

– implementazione dei servizi di controllo, nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, con particolare riferimento alla corrispondenza delle generalità indicate sul biglietto e quelle dell’utilizzatore, come previsto da specifiche disposizioni di settore”.

Premi qui per seguire altre notizie sul Napoli

Fonte: tuttomercatoweb.com