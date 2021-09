Mondiali ogni due anni: Infantino risponde a Ceferin riunendo i grandi ex

La “guerra” tra Fifa e Uefa sull’idea di disputare ogni due anni la Coppa del Mondo continua e ieri è andata in scena una nuova puntata. Dopo il no secco di lunedì di Ceferin, la risposta di Infantino non si è fatta attendere e alle 10 attraverso un comunicato ufficiale della Fifa è stato resa nota la riunione, a Doha, di un gruppo ex calciatori e allenatori provenienti da 6 continenti, “capitanati” da Arsène Wenger. Oggi e domani in Qatar ci saranno nomi importantissimi del calcio mondiale che potrebbero rivitalizzare agli occhi della gente la proposta del numero uno della Fifa, adesso avversata dalle altre componenti del mondo del pallone. Tra i contrari c’è sicuramente l’Eca. D omani intanto le componenti del mondo del calcio (Fifa esclusa) si troveranno a Nyon per discutere dei problemi economici, dal nuovo Fair Play Finanziario 3.0 e alle soluzioni alla crisi.