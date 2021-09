Fair Play Finanziario: novità in vista?

A Nyon, tra il 9 e il 10 settembre, si avrà il nuovo Fair Play Finanziario? Secondo Times e Corriere dello Sport, i club potranno spendere al massimo il 65-70% dei ricavi, per stipendi, agenti e calciomercato. Ai trasgressori, una sanzione. Definita luxury tax. Che sarà automatica. E destinata ad un fondo da redistribuire ai club virtuosi. Un nuovo sistema che aumenterà lo squilibrio di forze? Per, esempio, la Premier e club controllati da stati sovrani come PSG e ManCity. Il nuovo FPF, di fatto, “potrebbe legittimare la produzione di ricavi creativi, anziché combatterli (come almeno dichiarava di fare il vecchio Fpf) abbattendo l’ultimo velo di ipocrisia e legalizzando gli aumenti di capitale travestiti da sponsorizzazioni”.