D’amico, agente:”Osimhen? Gli stanno affibbiando un’ etichetta immeritata”

Andrea D’Amico, agente, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Contento che sia stata tolta la squalifica a Osimhen. La sua assenza privava il match di un calciatore che può contribuire allo spettacolo. Le sue reazioni sono frutto di provocazioni sportive o eccessivo agonismo. Gli stanno affibbiando una etichetta che non merita. Peccato solo che Osimhen non abbia la possibilità, così come il Napoli, di mettersi in mostra in una vetrina importante come la Champions League. Non ho sentito Victor perché è impegnato in Africa con la sua Nazionale. E’ un calciatore straordinario che ha ampi margini di miglioramento, non dimenticate che il Napoli ha speso settanta milioni per l’acquisto più importante della sua storia. La società partenopea non lo ha fatto a caso. Farà grandi cose con la maglia azzurra”