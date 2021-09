Contro il Napoli, non farà parte dei titolari. Debutto per De Sciglio

In attesa di capire come si evolverà la situazione McKennie, l’ipotesi più probabile è che Allegri contro il Napoli schieri la Juventus con un 4-4-2 dal quale lo statunitense può essere escluso. In difesa – sottolinea Tuttosport, dovrebbe esserci il debutto stagionale di Chiellini, con De Ligt favorito per fare coppia con lui al centro. Sicuro il debutto di De Sciglio, uno dei pochi rimasti alla Continassa, resta da vedere su che fascia: a sinistra se Cuadrado sarà in gradi di giocare del 1′, a destra in caso contrario, con l’esordio di Pellegrini a sinistra.

Fonte: Tuttosport