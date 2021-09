Chiesa ed altri non convocati per la partita di qualificazione di stasera

Emerson Palmieri, Sensi, Zaniolo e Chiesa. Sono questi i quattro calciatori che non sono presenti nella lista dei 23 diramata dal commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini per la sfida di questa sera tra Italia e Lituania, gara valida per le qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar. Sensi, Zaniolo e Chiesa erano alle prese con piccoli problemi fisici e, per questo motivo, il ct ha deciso di non convocarli. Tra ieri e lunedì, hanno lasciato il ritiro Insigne, Immobile, Pellegrini e Verratti.

Ecco la lista dei 23

Portieri – Donnarumma, Gollini, Sirigu.

Difensori – Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Calabria, Chiellini, Di Lorenzo, Florenzi, Toloi.

Centrocampisti – Barella, Castrovilli, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pessina.

Attaccanti – Berardi, Bernardeschi, Kean, Raspadori, Scamacca

Fonte: tuttomercatoweb.com