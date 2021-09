ASD Futsal Gladiator, una nuova realtà creata dai giovani per i giovani

ASD Futsal Gladiator una nuova relatà creata da giovani per i giovani di Santa Maria Capua Vetere. Conosciamo meglio questa realtà attraverso le parole dei fondatori, Luigi Bovo e Luca Luongo.

Luigi, parlaci di te e come nasce questa idea dell’ASD Futsal Gladiator?

“Mi chiamo Luigi Bovo, sono un calcettista di S. Maria C.V., innamorato dello sport e Della Propria città.

La nostra Scuola Calcio a 5, nasce da un idea estiva, tra me e il mio collaboratore; nonché, storico amico Luca Luongo. Con il quale si è deciso di provare a creare la nostra oasi felice di sport nella nostra città.”

Qual è lo scopo della vostra associazione?

“Lo scopo primario della nostra associazione è permettere ai bambini di avere un punto di riferimento dove poter fare sport; in maniera pulita divertendosi e riscoprendo i valori dello sport. Il progetto è di creare un settore giovanile partendo dai primi calci fino all’under 18; così da garantire un ricambio continuo tra le categorie e soprattutto una continuità per i ragazzi. Ma lo scopo primario per noi è divertirci e far divertire i nostri allievi. Credo questa sia la miglior pubblicità per una scuola calcio in generale.”

Luca, tu e Luigi, avete intrapreso questa attività, cosa volete trasmettere durante l’anno ai bambini e ragazzi di S. Maria C.V.?

“In questa attività cerchiamo di far innamorare i nostri allievi al calcio a 5 come noi (io e luigi), che amiamo questo sport. Cerchiamo attraverso la tecnica individuale di far migliorare tutti i nostri ragazzi; ma la cosa più importante, prima di insegnare lo sport, bisogna insegnare a socializzare, fare gruppo; inoltre bisogna soprattutto insegnare ad aiutarsi l uno con l altro e sapersi divertire nel bene e nel male.”

Luca raccontaci un aneddoto che ricordi con piacere?

“Un aneddoto che ricordo con molto piacere è quando in inverno inoltrato stavamo facendo allenamento; quando all’improvviso è iniziato a nevicare e noi smettemmo di fare allenamento ed iniziammo a tirarci palle di neve; perché col futsal gladiator eravamo una famiglia prima di essere calcettisti”

La scuola calcio è presente presso il centro sportivo “La Rampetta”, in Via Luigi De Michele. Ed a completare l’organico della società ci sono Salvatore Capuano, con qualità di tesoriere e magazziniere, Pippo Esposito, in qualità di direttore della Juniores. De Renzi Gianluca in qualità di preparatore dei portieri; Mario Riccio e Michele Izzo come assistenti istruttori.

A cura di Antonio Pisciotta

RIPRODUZIONE RISERVATA ®