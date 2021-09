Tavecchio: “Giocare il Mondiale ogni due anni? È una follia”

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte. a Marte Sport Live. “Il mio giudizio su Al-Khelaïfi? Non voglio entrare nel merito, di certo il sistema calcio è ancorato a sole tre-quattro società in Europa facenti capo a magnati che non si interessano minimamente al radicamento di questo sport sul territorio. Tale situazione genererà problemi all’intero movimento in tempi relativamente brevi. Le norme anti-Covid nel Regno Unito? Se i calciatori sono vaccinati, a mio parere, devono scendere in campo senza effettuare la quarantena. La possibilità di giocare il Mondiale ogni due anni? È una follia, mi sembra evidente che ci sia un conflitto tra FIFA e UEFA. La diatriba sulla Superlega? Con questa competizione Juventus, Barcellona e Real Madrid avrebbero risolto i loro problemi finanziari, ma, per ovviare a tale problema, andrebbe introdotto un tetto alle spese”.