QUAL. Qatar 2022 – Esce per infortunio Lobotka in Slovacchia-Cipro

La Slovacchia conduce per 1-0 la sfida casalinga contro Cipro, partita per cercare il riscatto dopo la sconfitta interna contro la Croazia. Al minuto 53 è uscito per infortunio il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka per aver subito un contrasto in scivolata di Aliyar Aghayev. Nelle prossime ore si valuterà l’entità dell’infortunio. Spalletti e l’ambiente Napoli attenderanno l’esito, anche se le prime notizie parlano di un infortunio muscolare alla coscia.

La Redazione