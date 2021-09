Venerato: “Il Napoli non ha dubbi: Ospina giocherà contro la Juventus”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Rai, Ciro Venerato parlando della situazione portieri: “Giocherà Ospina contro la Juventus. Il Napoli non ha dubbi, poi se arriverà in aereo privato o se verrà anticipato di qualche giorno bisognerà capirlo, ma il club non ha dubbi sulle sue condizioni e che in ogni caso sarà titolare contro la Juventus. Resta solo da capire se verrà formato un charter per anche altri giocatori oppure ci sarà un altro piano. Mirante? Non se ne farà niente, non c’è mai stato nulla. Dall’entourage del giocatore arrivano smentite secche, lui non vuole neanche fare il secondo o terzo ma avere un po’ di spazio. Il Napoli inoltre non farà un investimento, per Meret è più ottimista del professor Falco ed immagina 30 giorni, poi magari diventano 40”.