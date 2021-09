SSCN e tifosi azzurri, un unico coro: “Buon compleanno, Raul!”

E’ uno di quei giocatori di cui senti la mancanza. Soprattutto quando non c’è. Il suo valore, nel momento dell’ assenza, raddoppia. E’ così, Raul Albiol. Chiedere anche a Kalidou Koulibaly per conferma. La sua calma, il suo modo di comandare la difesa, il senso della posizione, davano tranquillità ad un reparto intero. Tornato a “casa”, oggi è stella del Villarreal. Mai nascosto l’attaccamento a Napoli ed al Napoli, un’unica cosa, squadra e città, dimostrato costantemente: non vi è un post social della squadra azzurra o dei suoi ex compagni di squadra che non veda il famoso “like” del Comandante Raul. Stesso discorso per la sua bella famiglia. Oggi è il suo compleanno, i tifosi azzurri e la SSCN gli fanno, di cuore, tantissimi Auguri!

🎂 Tanti auguri a Raul Albiol 🎉 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/VxGmLHrWxV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 4, 2021