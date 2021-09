Sì, Mirante si è offerto, ma De Laurentiis non prenderà un nuovo portiere

Meret sarà in campo non prima di 45 giorni, ormai è stato “ratificato” da più fonti mediche, Ospina è uscito malconcio dal match in Nazionale e dovrà rientrare in tempo per la Juventus, una cosa non facilissima, visti i tempi ristretti, ma non per questo le idee del presidente De Laurentiis varieranno. La Gazzetta dello Sport racconta che in queste frenetiche ore sia il patron che Giuntoli abbiano riflettuto sull’ ipotesi di prendere un portiere svincolato e che Antonio Mirante, disponibile, si sia anche offerto, ma il presidente – si legge – non vorrebbe ingaggiare un giocatore in più solo per qualche giorno.