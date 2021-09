SERIE A FEMMINILE – Successi esterni per A.c. Milan e Sassuolo

Lo scorso anno il Sassuolo è arrivato al terzo posto e sembrava una sorpresa, ma queste prime due giornate si sta confermando. Le ragazze di Piovani vincono per 0-4 sul campo dell’Hellas Verona. Doppietta di Clelland, rete di Cantore e infine Ferrato. Vittoria in trasferta anche dell’A.c. Milan a Bogliasco per 0-1, decisivo il gol di Ademi. Infine netto successo casalingo per l’A.s. Roma e il Napoli femminile per 4-1.

