Oltre la competizione – Meret si infortuna, Ospina gli telefona subito

Sono anni ormai che vivono di competizione e gerarchie, ma hanno sempre ribadito, entrambi, che il rapporto tra loro è ottimo. Si tratta di Alex Meret e David Ospina. Il primo, ormai è stabilito, non sarà a disposizione del Napoli per almeno 45 giorni, il secondo, al momento si trova in Sudamerica e nell’ultima partita ha preso una botta alla coscia (piccolo infortunio). Dovrebbe quindi toccare a lui difendere la porta azzurra nel prossimo match contro la Juventus, nonostante i tempi ristretti. La Gazzetta dello Sport, evidenziando, semmai ve ne fosse bisogno, l’amicizia e la stima tra i due estremi azzurri, mette in risalto qualcosa che va al di là del campo: “In questa situazione tutta da definire, c’è un aspetto umano che riguarda la telefonata che David Ospina ha fatto lunedì scorso dalla Colombia, appena saputo dell’infortunio, ad Alex Meret. Sì, perché nonostante la concorrenza che i due vivono per la terza stagione, c’è grande stima e amicizia”.