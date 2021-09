Nelle prime due giornate il Napoli è primo nel dribbling

Spalletti sta organizzando il suo Napoli per valorizzare al meglio le caratteristiche dei giocatori a sua disposizione. Il suo Napoli costruisce dal basso con i quattro della linea difensiva, ha rimesso Lobotka al centro del progetto: lo slovacco contro il Genoa ha superato lo schermo di Hernani, facendo girare rapidamente il pallone. Una costruzione fitta e rapida che ha un solo obiettivo: far arrivare il pallone nella trequarti avversaria il più velocemente possibile per sfruttare le qualità degli attaccanti e degli interni, lasciandogli libertà di scelta negli ultimi metri. Non è un caso che il Napoli sia la squadra, di queste prime due giornate, che più di tutte ha utilizzato il dribbling (34, finora) ed è entrata nella trequarti avversaria (44 volte).

Fonte: Il Mattino