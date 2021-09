Mertens, rush finale per il rientro. C’è già una possibile data

Luciano Spalletti, in questi giorni di impegni dei calciatori in nazionale, oltre al problema dei portieri, ha in compenso ricevuto una buona notizia dall’infermeria. Dries Mertens per due giorni di fila si sta allenando con il gruppo assieme a Ghoulam. Per il belga sono quindi buone notizie, problema alla spalla definitivamente passati, come dimostrano anche gli ultimi esami strumentali. Per il suo rientro in campo, potrebbe essere la prossima gara interna contro il Cagliari, dopo le due trasferte in campionato a Udine e a Genova, oltre alla trasferta contro il Leicester. Ovviamente potrebbe essere anche prima, se ci fossero progressi sul piano fisico. L’ex del Psv e Utrecht, ha fatto intendere che vorrebbe giocare di punta, oppure da trequartista, ma non da esterno, come ruolo al mister di Certaldo.

Fonte: P. Taormina (Il Mattino)