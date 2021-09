Marfella-Juventus, una lunga vigilia da raccontare

Il mondo Napoli ovviamente è in apprensione per Ospina, visto che il suo rientro sarà alla vigilia contro la Juventus, venerdì pomeriggio per la precisione. Senza contare dello spavento dopo il finale contro la Bolivia, come riporta il CdS, nulla di grave dopo i primi accertamenti. In rosa c’è anche il terzo portiere Davide Marfella, classe 2000 e reduce dall’esperienza lo scorso anno al Bari in serie C. Di gare da tifoso ne ha vissute tante, con il padre e il gemello Simone, ma mai una viglia così intensa e da raccontare. Naturalmente, come tutto il mondo azzurro, l’auspicio è che possa esserci Ospina sin dal primo minuto, ma nulla toglie che possa vivere una viglia da raccontare così intensa. Sabato 11 c’è la Juventus e qualsiasi giocatore o giovane nel suo caso, mai giorni furono così belli da vivere, visto che ha fatto la trafila nel vivaio del Napoli.

La Redazione