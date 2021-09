Lukaku sull’ addio: “Avrei lasciato l’Inter solo per il Chelsea!”

E’ stato il trasferimento clamoroso della sessione di mercato appena conclusa. Romelu Lukaku è tornato a parlare del suo addio all’Inter al media nazionale HLN. L’attaccante ha precisato che sarebbe andato via da Milano solo per il Chelsea… “L’Inter mi ha tolto dalla m***a, non sarei andato via se non mi avesse chiamato il Chelsea. Quando è arrivata la terza offerta sapevo che era una cosa seria e non c’ero più con la testa“.

“Avevano offerto 110 milioni più Zappacosta, ma l’Inter aveva rifiutato. Così sono andato nello studio di Inzaghi per trovare un accordo” ha poi aggiunto.