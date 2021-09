La Salernitana lo attende, Ribery sembra davvero vicinissimo

Ribery sta per dare il suo OK al trasferimento a Salerno, oggi potrebbe davvero essere il giorno decisivo. Il calciatore è in attesa della bozza di contratto, poi dopo averla attentamente studiata prenderà la sua decisione definitiva. Decisione che potrebbe arrivare entro oggi. L’ex viola pare veramente tentato dalla squadra granata e il fatto di essere già acclamato dalla piazza salernitana non lo lascia indifferente. Salerno è in trepida attesa e Ribery pare davvero essere ad un passo dal dire di sì.

Fonte: gianlucadimarzio.com

Il tweet dell’ esperto di mercato: