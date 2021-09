In vista della Juventus per Spalletti potrebbe esserci una gradita sorpresa

Tra una settimana esatta il Napoli affronterà la Juventus di Max Allegri per la terza giornata di campionato. In casa azzurra, inevitabile la preoccupazione sulla questione portieri. Secondo le pagine di Tuttosport, però ci potrebbe essere una gradita sorpresa, ovvero Meret. Il problema alla schiena sembrerebbe meno grave del previsto, non è da escludere che possa andare in panchina con delle infiltrazione. Per vederlo totalmente recuperato bisognerà aspettare un mese. Su Ospina invece sarà una corsa contro il tempo per averlo contro i bianconeri, probabilmente ci sarà un volo charter.

