Il Napoli e Osimhen, fissato il giorno del giudizio finale

Il Napoli si sta preparando al meglio per la sfida di sabato 11 Settembre alle ore 18,00 al “Maradona” contro la Juventus, ma martedì conoscerà il verdetto per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, dopo aver saltato il match contro il Genoa, rischia di non esserci contro i bianconeri. Il legale del calcio Napoli Mattia Grassani è fiducioso nel far ridurre ad una il turno di squalifica. Due sono le carte da giocare, la prima è il video della gara contro il Venezia, dove si vede la manata involontaria verso Heymans. La seconda è la presenza, anche se da remoto dell’ex Lille. In casa partenopea c’è ottimismo per l’esito finale, il tutto è fissato a martedì dove si conoscerà il verdetto.

Fonte: Corriere dello Sport