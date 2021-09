Del Genio: “Napoli in ansia per il portiere. A gennaio andranno via quattro titolari”

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “In questo momento c’è un problema Nazionali, la Juventus sicuramente qualcuno non lo farà giocare. Per quanto riguarda gli azzurri, c’è una piccola ansia legata ad un ruolo particolare: proprio quello del portiere. Staremo a vedere. Sono troppe partite. Dopo la Juventus ci sarà l’Europa League, e poi ancora campionato. Il calendario è clamorosamente complesso, c’è un serio rischio infortuni. Il calcio sta peggiorando, fanno giocare tante partite per soldi e poi alla fine chi ci rimette è sempre il calcio. Ma la colpa è dei presidenti dei massimi campionati di calcio, litigano invece di decidere. Il Napoli, invece, a gennaio pagherà caro uno scotto, quello della Coppa d’Africa. Andranno via quattro titolari, se recupera Ghoulam anche cinque. Il disastro è proprio dei presidenti che fanno casini senza decidere”.