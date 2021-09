Dalla Colombia – Ospina sarà regolarmente in campo domani sera

I tifosi del Napoli ormai sono “quasi” abituati alle uscite un po’ “spericolate” di David Ospina, ma ciò non vuol dire non essere con il fiato sospeso. Come nel caso dell’ ultima botta rimediata nello scontro durissimo nel finale di gara con la Bolivia. A quanto pare però, si tratta davvero si un nulla di grave, infatti, come riportato dai media colombiani. non c’è stato bisogno di ulteriori esami , il portiere del Napoli sta bene, non c’è alcun allarme e sarà regolarmente in campo per la sfida di domani contro il Paraguay. Ora “a preoccupare”, quindi, sono solo i strettissimi tempi di recupero.