Benedetta Glionna (att. A.s. Roma): “Che emozione giocare contro il Psg. Il Napoli? Sfida da non sottovalutare”

Questo pomeriggio alle ore 17,30, presso il Centro Sportivo di Trigoria, si giocherà la sfida tra l’A.s. Roma e il Napoli femminile. Attraverso i canali giallorossi le parole del neo acquisto Benedetta Glionna. “Questi primi mesi a Roma, so conoscendo le mie nuove compagne di squadra, però siamo già un gruppo ben affiatato. Quest’estate per me l’emozione è stata giocare contro il Psg, semifinalista dell’ultima Women Champions, sono gare che ti portano tanta esperienza. Ad Empoli sicuramente siamo contente della prestazione e del risultato, dobbiamo certamente migliorare. Coach Spugna? Lui mi chiede molto in fase difensiva e io cerco di migliorare su questo aspetto. Oggi la sfida contro il Napoli non la dovremo sottovalutare, le azzurre sono reduci dalla sconfitta contro l’Inter, ma sicuramente andrà presa con le molle”.

