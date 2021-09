Anche Mertes va in scadenza, il Napoli non opterà per l’opzione rinnovo. Ecco quanto costa il belga

Gli indizi parlano chiaro: Mertens è in scadenza, a fine anno finisce il contratto. Vero che il club azzurro ha una opzione per un’altra stagione, ma sembra davvero distante anni luce l’ipotesi che venga fatto scattare il rinnovo. Almeno adesso. Certo 9 milioni lordi sono un peso che ormai De Laurentiis non può più accollarsi. E dunque, davvero questo per l’idolo dei tifosi napoletani rischia di essere la stagione dell’addio per il belga che ha il cuore partenopeo. In questa stagione il belga, dunque, sarà al centro dell’attenzione, oltre che per i problemi fisici, per il contratto, in scadenza nel 2022. La sua permanenza può essere legata esclusivamente a un forte ridimensionamento delle sue pretese economiche. Ma a maggio compirà 35 anni, dunque complicato pensare a una sua permanenza a Napoli. Di sicuro, non pensa al ritiro. Certo, malanni permettendo. Anzi: nella sua testa la maglia azzurra e il mondiale in Qatar.

Fonte. Il Mattino